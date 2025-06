27.06.2025 19:57 Transporter in Magdeburg abgefackelt: Polizei ermittelt wegen Brandstiftung

In Magdeburg ist am Freitag ein Transporter in Brand geraten. Die Polizei ermittelt derzeit wegen Brandstiftung.

Von Sophie Marie Kemnitz

Magdeburg - Am frühen Freitagmorgen ist im Magdeburger Stadtteil Neue Neustadt ein Transporter in Brand geraten. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung. Alles in Kürze Transporter in Magdeburg abgefackelt

Polizei ermittelt wegen Brandstiftung

Brand im Stadtteil Neue Neustadt

Schaden im unteren fünfstelligen Bereich

Nach Angaben des Polizeireviers Magdeburg wurden die Beamten gegen 1.15 Uhr über das brennende Fahrzeug im Bereich des Fraunhoferplatzes informiert. Aufmerksame Zeugen hatten den in Flammen stehenden VW-Transporter bemerkt und die Polizei kontaktiert. Ersten Ermittlungen zufolge soll das Feuer im hinteren sowie im vorderen rechten Bereich des Wagens ausgebrochen sein. Von dort breiteten sich die Flammen auf das gesamte Fahrzeug aus. Hierbei entstand ein Schaden im unteren fünfstelligen Bereich. Die Magdeburger Feuerwehr konnte den Brand löschen. Nach Abschluss der Löscharbeiten sicherte die Kripo Spuren und leitete Ermittlungen zum Brandgeschehen ein. Derzeit kann nicht ausgeschlossen werden, dass es sich bei dem Fall um Brandstiftung handelt. Die Polizei sucht nun Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum Brandgeschehen geben können. Diese können an das Polizeirevier Magdeburg unter der 0391/546-3295 oder per E-Revier-Anzeige gemeldet werden.

Titelfoto: Marijan Murat/dpa