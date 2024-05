06.05.2024 10:08 Große Rauchwolke über Magdeburg: Was für den Brand am Abend sorgte

Am Sonntag sind Abfälle auf einem Betriebsgelände in der Sudenburger Wuhne in Brand geraten und haben eine große Rauchwolke verursacht. Die Ursache ist unklar.

Von Isabelle Wiermann

Magdeburg - Abfälle auf einem Betriebsgelände fingen aus unbekanntem Grund an, zu brennen. Die große Rauchwolke erforderte einen mehrstündigen Feuerwehreinsatz. Aufgrund der großen Rauchwolke sollten die Anwohner Fenster und Türen geschlossen halten. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa Am Sonntagabend stand eine große Rauchwolke über der Sudenburger Wuhne: Auf einem Unternehmensgelände waren Abfälle in Brand geraten. Die Feuerwehr benötigte mehrere Stunden, um den Brand zu löschen. Warum die Abfälle angefangen hatten, zu brennen, ist bisher unklar. Immerhin wurden laut der Polizei keine Menschen bei dem Brand verletzt. Bei Schadstoffmessungen im Stadtgebiet konnte die Feuerwehr keine Überschreitungen der Warngrenzen feststellen. Trotzdem bat sie die Anwohner, Fenster und Türen zu schließen, sowie Klima- und Lüftungsanlagen abzuschalten. Magdeburg Unfall Auto kracht in Kinderwagen: Zweijähriger rollt über die Straße und wird schwer verletzt Außerdem warnten die Einsatzkräfte vor möglichen Verkehrseinschränkungen. Der Rauch hat sich währenddessen bis in den Stadtpark ausgebreitet. Der Einsatz ist inzwischen abgeschlossen.

Titelfoto: Marijan Murat/dpa