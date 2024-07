31.07.2024 15:49 Nächtlicher Snack geht in Rauch auf: Zwei Anwohner landen im Krankenhaus

Am Mittwoch kam es im Magdeburger Stadtteil Nordwest zu einem Brand in einem Einfamilienhaus. Zwei Menschen mussten in ein Krankenhaus gebracht werden.

Von Robert Lilge

In der Nacht zum Mittwoch kam es in Magdeburg zum Brand eines Einfamilienhauses. Weil er beim Kochen nicht aufgepasst hatte, wird jetzt gegen einen Anwohner in der Lerchenwuhne ermittelt. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa Um kurz vor 3 Uhr mussten Polizei und Feuerwehr in die Lerchenwuhne im Stadtteil Nordwest ausrücken. Dort kam es zu einem Brand, weil ein Anwohner nicht richtig aufgepasst hatte, teilte das Polizeirevier Magdeburg mit. Laut Angaben der Ermittler habe dieser sich in der Küche etwas zu Essen zubereiten wollen, als es plötzlich zu einer Rauchentwicklung kam. Zwei Anwohner wurden dadurch verletzt und mussten von einem Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Der Brandort wurde durch die Polizei abgesperrt. Jetzt wird gegen den Hobby-Koch wegen fahrlässiger Brandstiftung ermittelt.

Titelfoto: Marijan Murat/dpa