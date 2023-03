"Fridays For Future"-Demos für morgen in Magdeburg geplant!

Magdeburg - Am morgigen Freitag planen die Klima-Aktivisten von " Fridays for Future " (FFF) gleich zwei Demos . Sie tun sich dabei mit den örtlichen Verkehrsbetrieben zusammen.

Eine FFF-Demonstration in Berlin. © Fabian Sommer/dpa

Am 3. März heißt es wieder "Freitage für die Zukunft". Die Klima-Aktivisten haben zum Wochenausklang zwei Demonstrationen in Magdeburg geplant, nachdem sie zu globalen Streiks aufgerufen haben.

Laut der Tageszeitung "Volksstimme" sollen sich die Aktivisten dazu mit den Magdeburger Verkehrsbetrieben (MVB) zusammengetan haben.

Besonders in der Innenstadt sei deswegen mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen.

"Ohne die MVB-Beschäftigten werden wir hier in Magdeburg keine Verkehrswende hinbekommen. Die Wertschätzung der Arbeit und die Arbeitsbedingungen der Beschäftigten im ÖPNV müssen sich grundlegend verbessern, um dem Personalmangel entgegenzuwirken. Wir stehen deshalb Seite an Seite mit den Beschäftigten in ihrem Kampf für bessere Löhne und Arbeitsbedingungen", meinte die "FFF Magdeburg"-Sprecherin gegenüber dem lokalen Nachrichtenmagazin "Magdeburg-News".

Konkret werden höhere Löhne und bessere Arbeitsbedingungen gefordert. Der Ausbau des Schienen- und Nahverkehrnetzes soll bis 2030 erfolgen und verdoppelt werden.