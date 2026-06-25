Gedenken an NS-Opfer: Magdeburg bekommt 36 neue Stolpersteine
Magdeburg - In Gedenken an die Opfer der Nationalsozialisten will die Landeshauptstadt Magdeburg Anfang Juli neue Stolpersteine verlegen.
Am 1. und 2. Juli werden 36 neue Stolpersteine im Stadtgebiet eingesetzt, die an verschleppte und ermordete Magdeburger Juden und Jüdinnen erinnern sollen.
Unter dem Nazi-Regime wurden auch körperlich oder geistig Beeinträchtigte, Zeugen Jehovas, politische Gegner oder Homosexuelle verfolgt und getötet.
Das ist bereits das 47. Mal, dass diese Mahnmale errichtet werden, insgesamt konnten bereits 875 Stolpersteine verlegt werden.
Das Stolpersteine-Projekt wird durch Spenden aus der Bürgerschaft finanziert.
Den genauen Zeitplan, wann und wo welcher Stolperstein am 1. und 2. Juli verlegt wird, weitere Informationen zum Projekt und die Bankverbindung für Spenden findet Ihr auf der Website der Stadt.
Titelfoto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa