Gedenken an NS-Opfer: Magdeburg bekommt 36 neue Stolpersteine

Magdeburg - In Gedenken an die Opfer der Nationalsozialisten will die Landeshauptstadt Magdeburg Anfang Juli neue Stolpersteine verlegen.

In Magdeburg werden neue Stolpersteine verlegt. (Archivfoto) © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Am 1. und 2. Juli werden 36 neue Stolpersteine im Stadtgebiet eingesetzt, die an verschleppte und ermordete Magdeburger Juden und Jüdinnen erinnern sollen.

Unter dem Nazi-Regime wurden auch körperlich oder geistig Beeinträchtigte, Zeugen Jehovas, politische Gegner oder Homosexuelle verfolgt und getötet.

Das ist bereits das 47. Mal, dass diese Mahnmale errichtet werden, insgesamt konnten bereits 875 Stolpersteine verlegt werden.

Das Stolpersteine-Projekt wird durch Spenden aus der Bürgerschaft finanziert.