22. Fête de la musique in Magdeburg: Jetzt noch bewerben!

Magdeburg - Das beliebte Musikfestival "Fête de la Musique" findet in diesem Jahr zum 22. Mal in Magdeburg statt.

Noch bis zum 1. April können sich Musiker, Bands und Chöre anmelden. (Symbolbilder) © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-Zentralbild/dpa

Am 21. Juni wird es in der Landeshauptstadt wieder musikalisch. In Locations wie der St. Petri Kirche, der Walloner Kirche mit Gemeindegarten, dem Yachthafen Magdeburg, der SWM-Bühne am Blauen Bock und vielen weiteren werden bei der "Fête de la musique" wieder zahlreiche Künstler vertreten sein.

Damit die Straßen zum Sommerbeginn wieder mit Musik gefüllt sind, können sich Musiker, Bands und Chöre noch bis zum 1. April für das größte nicht kommerzielle Musikfest der Stadt anmelden, um auf einer der mehr als 20 Bühnen aufzutreten.

Darüber hinaus sind selbstverständlich auch Straßenmusiker und ihre spontanen Auftritte wieder gern gesehen.

Alle Konzerte der Fête sind für das Publikum kostenfrei, daher sind alle teilnehmenden Künstler aufgerufen, an diesem Tag ohne Honorar zu spielen.