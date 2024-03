Boote, Tiere und Partys: Diese Events erwarten Euch am Samstag in Magdeburg

Magdeburg - Am Samstag gibt es in Magdeburg wieder viel zu erleben - ob Party, Messe, Kultur oder entspanntes Frühstück, TAG24 gibt Euch einen Überblick über die besten Veranstaltungen der Stadt.

Messegelände - An diesem Samstag und Sonntag kommen Fans von Booten und Urlaub am sowie auf dem Wasser auf ihre Kosten. Auf dem Messegelände in Magdeburg findet die Boots- und Wassersportmesse " Magdeboot " statt. Dort stehen Motor- und Segelboote sowie -yachten, Elektroboote, Hausboote, Charterangebote, Bootszubehör, Wassertourismus und vieles mehr im Mittelpunkt. Auch Wassersportfans und Schaulustige kommen bei einem Besuch der Ausstellung auf ihre Kosten. Eine Vielzahl an Ausstellern präsentiert ein reichhaltiges Angebot für Freizeit und Urlaub.

Um 15 und 16.30 Uhr bekommt Ihr bei "Nah dran" Einblicke in kommende Theaterstücke . Diesmal zeigt Ballettdirektor Jörg Mannes Impressionen des Tanzstücks "Horizonte". Um 19.30 Uhr feiert die Oper "Sieg der Schönheit" Premiere im Rahmen der Telemann-Festtage. Eine halbe Stunde später öffnet sich im Schauspielhaus erneut der Vorhang für das expressionistische Stück "Blutbuch". Restkarten für alle genannten Stücke gibt es im Vorverkauf oder an der Abendkasse.

Zoo Magdeburg - Wer kulinarische Leckerbissen und niedliche Tiere kombinieren will, der ist am Samstagmorgen im Zoo Magdeburg genau richtig! Dort wird erneut Frühstück & Führung angeboten. Nach einem leckeren Büfett geht es dann auf eine spannende 60-minütige Führung.

AMO - Deutschlands erfolgreichste Burlesque-Revue " The Firebirds Burlesque Show " gastiert am Samstagabend um 20 Uhr im AMO Kulturhaus. Burlesque-Stars aus mehreren Ländern verzaubern mit musikalisch zeitlos gutem Entertainment aus Klassikern der 50s & 60s, charmanten a-cappella-Einlagen und jazzigen Momenten.

Festung Mark - Wer in eine bessere Zeit entschwinden will (zumindest musikalisch), der sollte sich die 90er-2000er-Party in der Festung in den Kalender schreiben. Ab 21 Uhr legen gleich mehrere DJs auf zwei Floors alles auf, was das legendäre Jahrzehnt zu bieten hatte - von Eurodance über Boygroups bis hin zu Oldschool Hip-Hop und Rave!

Tickets gibt's im Vorverkauf und an der Abendkasse ab 12 Euro.