Raus aus der Schule und rein in den Magdeburger Zoo

Die Zoopädagogik spielt schon seit den 1970er Jahren eine große Rolle im Magdeburger Zoo. © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Dort wird Freitag ein Vortrag zum Thema "Umweltbildung" gehalten. Der Treffpunkt ist um 16.40 Uhr am Haupteingang des Zoos und ein Nacheinlass nicht möglich.

Der Zoopädagoge Stephan Worm wird allen Teilnehmern dann im Trauzimmer des Elefantenhauses von circa 17 bis 18 Uhr alles Wichtige rund um sein Fachgebiet erklären, wie der Zoo mitteilte.

Was ist Zoopädagogik eigentlich? Welche Rolle spielen außerschulische Lernorte im heutigen Bildungssystem? Und was leistet die Umweltbildung für einen wichtigen Beitrag zum Artenschutz? All diese Fragen wird der Sprecher beantworten.

Alle Interessierten können sich per Mail komplett kostenlos für den Vortrag anmelden.