Diese drei Events lohnt es sich am Samstag in Magdeburg zu besuchen!

Auch an diesem Samstag gibt es in Magdeburg wieder einige Events. Hier sind drei Tipps, wo es hingehen kann und sich ein Besuch lohnt.

Von Robert Lilge

Magdeburg - Wieder ist eine Woche geschafft! Also raus in die Stadt und etwas erleben! Hier sind drei Event-Tipps für euren Samstag in Magdeburg.

Handgemachtes beim Kreativmarkt

Herrenkrug - In der Messe Herrenkrug findet von 11 bis 18 Uhr der "handgemacht Kreativmarkt" statt. Viele der Aussteller bieten dabei ihre Waren zum Kauf an. Von selbstgemachter Kleidung und Schmuck über Feinkost bis hin zu Seifen ist für viele Besucher sicherlich etwas dabei. Wer auch einmal knüpfen oder klöppeln möchte, kann an den verschiedenen Mitmachaktionen teilnehmen. Personen ab 14 Jahren zahlen 5 Euro für den Eintritt. Schüler, Studenten und Schwerbehinderte zahlen 4 Euro.

Neujahrskonzert mit Tänzchentee

Altstadt - Die Partyband Tänzchentee lädt ab 20 Uhr zum Neujahrskonzert in der Festung Mark ein. Mit dabei hat die Coverband wieder eine Vielzahl an Musikstücken, die quer aus verschiedenen Musikstilen und Jahrzehnten stammen. Den dazu passenden Ulk und Klamauk - mit verschiedenen Kostümen je nach Thema - runden das ganze Konzert ab und machen es unvergesslich. Tickets gibt es online ab 25,75 Euro. An der Abendkasse kosten die Karten 30 Euro.

Comedy mit Paul Panzer

Brückfeld - "Panzer, ich begrüße Sie!" Diesen Spruch kennt fast jeder. Ursprünglich kommt er aus einer Radio-Comedy. Doch das Programm von Paul Panzer findet mittlerweile als große Bühnenshow statt. So auch an diesem Samstag in der GETEC-Arena. Ab 20 Uhr beginnt sein Programm "APAULKALYPSE - Jede Reise geht einmal zu Ende". Darin zeigt er unter anderem auf, welches Verhalten manche Menschen an den Tag legen und dadurch die Welt ein Stück weiter in Richtung Abgrund rückt. Tickets gibt es ab 37,50 Euro.