Diese Magdeburger Events wollen am Samstag von Euch besucht werden!

Magdeburg - Zum Wochenende gibt es in Magdeburg für Jung und Alt wieder allerhand zu sehen und erleben. TAG24 hat für Euch ein paar Tipps parat.

Neue Neustadt - Einmal im Monat bietet der Zoo Magdeburg ein einzigartiges Erlebnis an. Und an diesem Samstagmorgen ist es ab 9 Uhr wieder so weit. Dort könnt Ihr Euren Tag mit einem leckeren Frühstück beginnen. Im Anschluss gibt es ab 10.30 Uhr eine 60-minütige Führung durch den ganzen Park. Danach kann dieser individuell weiter erkundet werden.

Kosten für das Frühstück und die Führung liegen bei 25 Euro für Erwachsene zuzüglich Eintritt und 18 Euro für Kinder (4-15 Jahre, Eintritt frei).