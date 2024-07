TAG24-Sommerkino in Magdeburg: Dieses Programm wartet auf Euch!

Magdeburg - Endlich ist es wieder so weit! Das TAG24-Sommerkino in Magdeburg geht in die zweite Runde und auch in diesem Jahr sind acht coole, spannende und witzige Filme für Euch geplant.

Das TAG24-Sommerkino geht in die zweite Runde - auch dieses Mal stehen acht tolle Filme auf dem Programm! © TAG24

Im vergangenen Jahr zog das Sommerkino Tausende Zuschauer in den Stadtpark. Ab kommendem Donnerstag warten Film-Highlights im Café Treibgut auf alle Schaulustigen - mit bestem Elbe-Blick!

Wie immer gilt: Nachmittags gibt's 16.30 Uhr einen Film für die Kleinen und am Abend immer um 19.30 Uhr können sich die Erwachsenen von Blockbustern begeistern lassen.

Am Donnerstag seht Ihr den deutschen Film "Die kleine Hexe", am Abend läuft der Action-Streifen "Inception". Am Freitag könnt Ihr den zweiten Teil von "Sonic the Hedgehog" miterleben und am Abend geht es musikalisch mit Elton John zu "Rocketman".

Auch am Wochenende flimmern mitreißende Filme über die riesige Mattscheibe. Am Samstag gibt's die Kinderkomödie "Der Räuber Hotzenplotz" und am Abend steht "Mission: Impossible Dead Reckoning" auf dem Plan.

Am Sonntag feiert das TAG24-Sommerkino mit "Paw Patrol: Der Mighty Kinofilm" und "Wunderschön" seinen wunderschönen Abschluss.