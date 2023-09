Für dieses Musical werden derzeit Statisten in Magdeburg gesucht!

Den Klassiker "Evita" können Musical-Fans im Opernhaus Magdeburg erleben. © Theater Magdeburg/Nilz Böhme

Nach der Premiere der Inszenierung von Matthias Reichwald (42) am 11. November sind weitere elf Vorstellungen geplant, wie das Theater am Donnerstag mitteilte. Dafür sucht das Theater noch Statisten.

Gesucht würden vier sportliche Männer im Alter von 18 bis 40 Jahren, die kleinere Rollen übernehmen sollen. Auch beim Umbau der Bühnenbilder sollen sie mithelfen.

Das Musical mit der Musik von Andrew Lloyd Webber (75) und Gesangstexten von Tim Rice (78) war 1978 in London uraufgeführt worden.

Es erzählt den Aufstieg von Evita Perón (1919-1952) aus einem Nachtclub in der argentinischen Provinz bis zur Gattin des argentinischen Präsidenten Juan Perón (1895-1974). Von den Ärmsten in dem südamerikanischen Land wurde sie wie eine Heilige verehrt. Der Musicalsong "Don't Cry for Me Argentina" wurde ein weltweiter Hit.