Großes Jubiläum: Landesliteraturtage beginnen in Magdeburg

Magdeburg - Bibliothek, Kino, Kunstkneipe oder Friedhof: Mehr als 60 Veranstaltungen an teils ungewöhnlichen Orten werden anlässlich der Landesliteraturtage in Magdeburg geboten.

Die Landesliteraturtage gibt es seit 1992. Sie fanden in den ersten beiden Jahren in Dessau statt, danach an jährlich wechselnden Orten. Seit dem Jahr 2000 kooperieren Kommunen und ihre jeweiligen Landkreise als Ausrichter. Begleitet und unterstützt werden sie vom Friedrich-Bödecker-Kreis in Sachsen-Anhalt im Auftrag des Landes.