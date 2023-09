Langeweile am Wochenende? Das könnt Ihr in Magdeburg unternehmen!

Am Wochenende finden wieder zahlreiche Veranstaltungen in Magdeburg statt. TAG24 hat Euch die besten Events zusammengefasst.

Von Sophie Marie Kemnitz

Magdeburg - An diesem Wochenende gibt es in Magdeburg wieder eine riesige Auswahl an Veranstaltungen zu entdecken. TAG24 gibt Euch eine Übersicht der coolsten Events!

Kunst und Kultur genießen

Schauspielhaus/Opernhaus - Am Samstag lädt das Schauspielhaus ein, einen Blick hinter die Kulissen zu werfen. Auf der Festwiese (hinter dem Schauspielhaus) können Gäste Beiträge der Ensembles sehen und mit der Theaterleitung ins Gespräch kommen. Am Sonntag gibt es dann die Möglichkeit, beim Opernhaus reinzuschnuppern. Besucher können gemeinsam mit dem Opernchor singen und dürfen sich von der Bühnentechnik in unbekannte Höhen der Opernhausbühne manövrieren lassen. Das junge Publikum kann zudem in den Werkstätten künstlerisch kreativ werden. Zusätzlich haben Besucher die Chance, Karten für zahlreiche Inszenierungen zu gewinnen. Der Eintritt ist kostenlos ! Magdeburg - Die Deutsche Stiftung Denkmalschutz lädt ab 10 Uhr am Sonntag zum 30. bundesweiten Tag des offenen Denkmals unter dem Motto "Talent Monument" ein. Zahlreiche Magdeburger Einrichtungen und Kulturdenkmäler wie das Kloster Unser Lieben Frauen, der Albinmüller-Turm oder die Alte Gärtnerei im Herrenkrug sind an diesem Tag wieder für die Öffentlichkeit sowohl vor Ort als auch digital zugänglich. Das Programm und teilnehmende Einrichtungen sind auf der Website der Stiftung zusammengefasst.

Opernhaus und Schauspielhaus lassen Besucher hinter die Kulissen blicken. (Archivbild) © Theater Magdeburg/Nilz Böhme

Elbwiesen - Beim Kulturbrücke Festival kann am Samstag und Sonntag unter der historischen Hubbrücke in farbenfrohen Lichtern und musikalischer Begleitung wie Tommy and the Teleboys oder Laura Liebeskind gebadet werden. Von 14 bis 23 Uhr gibt es auf zwei Bühnen ein interessantes Programm aus Musik, Literatur, Tanz und Begegnung. Im Angebot sind außerdem Bouldern, Bogenschießen, Kinderschminken und vieles mehr. Der Eintritt ist kostenlos !

150 Jahre Hauptbahnhof Magdeburg

Hauptbahnhof Magdeburg - Am Samstag wird am Hauptbahnhof Magdeburg so richtig gefeiert! Besucher erwartet auf dem Konrad-Adenauer-Platz (Ausgang ZOB) und auf dem Bahnsteig 6 ein abwechslungsreiches Programm zum 150-jährigen Bestehen des Hauptbahnhofes. Von 12 bis 21 Uhr ist Unterhaltung für Groß und Klein garantiert. Gäste können sich über eine Autogramm-Stunde des FC Magdeburg, Stadtführungen, Laser Show und Special Guest Sängerin Linda Hesse (36) freuen. Der Eintritt ist frei !

Der Magdeburger Hauptbahnhof feiert 150-jähriges Bestehen! (Archivbild) © Peter Gercke/dpa-Zentralbild/dpa

4. Galopprenntag

Rennbahn/Herrenkrug - Am Samstag heißt es wieder mitfiebern! Zum großen Saisonfinale auf der Galopprennbahn im Herrenkrug können Besucher und Wettfreunde wieder richtig was erleben. Neben aufregenden Rennen (Start: 13.30 Uhr) erwartet die Gäste ein abwechslungsreiches Programm. Zudem werden die Champions-League-Sieger SC Magdeburg eine Autogrammstunde geben. Mit 37.000 Euro dotiert steht vor allem das BBAG-Auktionsrennen im Mittelpunkt. Tickets gibt es online!

Zum Saisonfinale wird es auf der Galopprennbahn nochmal richtig spannend. (Symbolbild) © 123rf/pripir

Radtour durch Sachsen-Anhalt

Domplatz - Über das Wochenende findet in Sachsen-Anhalt die "Cycle Tour 2023" statt. Wer nicht an der 3-Tages-Tour teilnehmen konnte, hat jedoch noch am Sonntag die Chance, bis nach Magdeburg zu radeln. Zweirad-Freunde haben hier die Wahl zwischen zwei Touren: Die 1-Tages-Tour ab Halle: Der Klassiker führt die Teilnehmenden über 100 Kilometer vom Hallmarkt in Halle zum Domplatz in Magdeburg. Die 50 Kilometer Halbdistanz ab Bernburg: Mit Start in Bernburg und Finish in Magdeburg bieten die 50 Kilometer vor allem Familien und Radsport-Neulingen die Möglichkeit, die Aktion kennen und lieben zu lernen. Auch dieses Jahr gilt wieder: Die "Cycle Tour" ist kein Rennen und alle Teilnehmenden bewegen sich nach der Straßenverkehrsordnung. Alle Teilnehmenden dürfen sich auf einzigartige Strecken, coole Menschen, tolle Stimmung und auf das große Fahrradfest mit Kinderlaufradrennen auf dem Domplatz in Magdeburg freuen. Nachmeldungen sind bis zum 10. September möglich!

Vom 8. bis 10. September findet in Sachsen-Anhalt die Cycle Tour statt. (Archivbild) © Peter Gercke/dpa-Zentralbild/dpa