31.08.2023 07:48 Magdeburg bekommt heute 26 neue Stolpersteine

In Magdeburg werden am heutigen Donnerstag 26 neue Stolpersteine in Erinnerung an die Opfer des Nationalsozialismus verlegt.

Von Sophie Marie Kemnitz

Magdeburg - Am heutigen Donnerstag werden in der Landeshauptstadt 26 Stolpersteine in Erinnerung an die Opfer des Nationalsozialismus verlegt. In Magdeburg findet man bereits 286 Stolpersteine. (Archivbild) © Georg Wendt/dpa Mit der inzwischen 37. Verlegung von Stolpersteinen soll an verschleppte und ermordete Magdeburger und Magdeburgerinnen erinnert werden. Auf diesen Gedenksteinen finden sich die Namen, biologischen Daten, das Datum der Deportation und der Deportationsort der Verschleppten. Gunter Demnig, ein Kölner Künstler, setzt seit 1997 die zehn mal zehn Zentimeter großen Betonquader mit eingelassener Messingplatte in den Boden vor den ehemaligen Wohnanschriften und Wirkungsstätten der Opfer ein. Magdeburg Kultur Badespaß, Live-Musik und Oldtimer: Das geht am Samstag in Magdeburg! Finanziert werden die Erinnerungsmale ausschließlich durch Spenden. Seit 2006 sind in Magdeburg bereits 686 Stolpersteine verlegt worden.

