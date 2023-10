"Phädra" am Theater Magdeburg: Kleines Stück, kleines Ensemble, aber...

Magdeburg - Am Samstagabend feierte "Phädra" Premiere am Theater Magdeburg. TAG24 war am Premierenabend des Klassikers vor Ort. Soviel vorab - das Schauspielhaus bringt damit etwas Kleines, aber sehr feines auf die Bühne.

Das Magdeburger Schauspielhaus bedient sich an der Version von Jean Racine: Phädra, die in ihren Stiefsohn Hippolytos verliebt ist, sieht ihre Chance, als Ehemann Theseus nicht von seinen langen Reisen zurückkehrt.

Sie inszeniert dabei Theseus Überlegungen als theatralische Einschübe in die Haupthandlung, was nicht nur zu tollen Spaßmomenten führt, sondern auch dem dreiköpfigen Ensemble viel Gelegenheit zum Ausleben bietet.

Kann er am Ende die Wahrheit herausfinden und vor allem, mit ihr umgehen? © Theater Magdeburg/Dorothea Tuch

Ihr gegenüber sind Lorenz Krieger und Isabel Will als Hippolytos und Phädra zusehen, die einen gekonnten Spagat zwischen ausgelassenen und spielfreudigen Momenten und ernsten, ruhigeren Monologen auf die Bühne bringen.



Das Trio ergänzt sich in ihrer meisterhaften Schauspielleistung perfekt und sorgt, wenn im Publikum nicht gerade lauthals gelacht wird, für Szenenfragmente, die auch beim letzten ordentlich Eindruck schinden.

Albrecht, Will und Krieger haben nicht nur die eigenen Figuren verstanden, sondern nehmen sich selbst und einander auch zu keiner Zeit zu ernst, was den unglaublichen Charme dieser Konstellation ausmacht.

Die ernsten Themen, mit denen sich das Stück gewöhnlicherweise befasst, wie etwa Geschlechterverhältnisse, moralische Grauzonen und sexualisierte Gewalt, sind zwar angedeutet, aber Racines Fassung und Volbergs Inszenierung verzichten auf Schockmomente und vertrauen dem Publikum, trotz aller Scherze selbstständig Schlüsse zu ziehen.

Fazit: Mit "Phädra" hat sich das Theater Magdeburg einen Klassiker geschnappt und in die talentierten Hände von Regisseurin Pauline Vorberg gelegt, die aus dem kleinen Schauspiel was richtig Großes zaubert. Ja, diese Fassung und Inszenierung ist modern, hält aber trotzdem wunderbar an der Handlung fest und kann so dem Humor und der Spielfreude des Ensembles den Vorrang lassen. Auch damit wird auf ganzer Strecke überzeugt - die drei Schauspieler verbinden perfekt Komik, schwellende Texte und ganz viel Talent. "Phädra" wird am Theater Magdeburg zwischen allen großen Knaller-Stücken zu einem echten Geheimtipp, dem besonders Liebhaber der gekonnten Komik eine Chance geben sollten.

Weitere Vorstellungen von "Phädra" findet Ihr im Spielplan des Theaters.