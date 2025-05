Charly Hübners "Krieg und Frieden" am Theater Magdeburg: Was kann der 4-Stunden-Koloss?

Magdeburg - Am Freitagabend feierte "Krieg und Frieden" Premiere am Theater Magdeburg . Damit gibt " Polizeiruf "-Star Charly Hübner (52) sein Theaterregie-Debüt.

Alles in Kürze

"Krieg und Frieden" am Theater Magdeburg beginnt mit einer Geburtstagsfeier in 2025... © Theater Magdeburg/Kerstin Schomburg

"Krieg und Frieden", im Original von Lew Tolstoi, handelt von den Napoleonischen Kriegen und deren Auswirkungen auf Russland, konkret auf die wohlhabende Familie Rostow und den Fürst Bolkonski.

In der Überarbeitung von Roland Schimmelpfennig und mit Texten von Magdeburgs Schauspieldirektor Bastian Lomsché und Regisseur Charly Hübner wird aus der Geschichte eher eine allgemeine Auseinandersetzung mit Krieg und seinen, besonders persönlichen, Folgen.

Hübner gibt mit "Krieg und Frieden" sein Theaterregiedebüt - und legt mit dem über vierstündigen Stück einen ordentlichen Koloss vor.

Mit zwei losgelösten Szenen am Anfang und Ende des Stücks - eine Familienfeier in Magdeburg in 2025, die irgendwann richtig eskaliert - schlagen Lomsché und Hübner einen gelungenen Bogen, um das Schauspiel erschreckend aktuell zu machen.