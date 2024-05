04.05.2024 06:05 Staunen, Lauschen, Feiern: Das geht an diesem Samstag in Magdeburg

Am Samstag gibt es in Magdeburg wieder einiges zu erleben. Im Elbauenpark, in der Altstadt und an den Gruson-Gewächshäusern lohnt es sich vorbeizuschauen.

Von Robert Lilge

Magdeburg - Diesen Samstag finden in Magdeburg wieder einige Events zum Informieren, Bestaunen und Bespaßen statt. TAG24 hat für Euch Tipps, wo es hingehen kann. Grüne Messe Buckau - Die Städtischen Werke Magdeburg (SWM) laden wieder zur "Grünen Messe" ein. Dort präsentieren sich 40 regionale Aussteller, die für neue, moderne sowie smarte Ideen und Lösungen für ein nachhaltigeres und energieeffizienteres Leben sorgen. Zudem gibt es informative Vorträge und selbstverständlich auch ein buntes Programm für die kleineren Gäste. Die Messe findet von 10 bis 17 Uhr im Klosterbergegarten und in den Gruson-Gewächshäusern statt. Der Eintritt in den Klosterbergegarten ist frei. Wer die SWM-App besitzt, kommt sogar kostenlos in die Gewächshäuser. Die "Grüne Messe" informiert wieder über neue Technologien für ein nachhaltigeres und energieeffizientes Leben. © Städtische Werke Magdeburg Oldtimertag im Elbauenpark Herrenkrug - Bereits zum 14. Mal treffen sich Besitzer und Fans historischer Autos und Motorräder zum "Oldtimertag" im Elbauenpark auf der Festwiese auf dem Großen Cracauer Anger. Dabei ist kein Fahrzeug jünger als 30 Jahre. Vor Ort kann bestaunt und gefachsimpelt werden. Zudem wird der "schönste" Oldtimer der Veranstaltung gesucht und der Besitzer darf sich auf ein Fotoshooting seines geliebten Schmuckstücks freuen. Denn der Gewinner ziert das Plakat des Oldtimer-Tages für das kommende Jahr. Für Besucher gibt es ebenfalls Gewinne wie Tankgutscheine oder auch für einen Kurs an der Magdeburger Grillakademie zu ergattern. Geöffnet ist am Samstag von 9 bis 17 Uhr. Der Eintritt kostet regulär 9,50 Euro. Für Kinder bis 6 Jahren und Besitzer der Elbauenpark-Jahreskarte ist der Zutritt frei. Im Elbauenpark treffen sich wieder Fans und Besitzer historischer Autos und Motorräder beim Oldtimertag. © Magdeburger Oldtimertag/Andreas Lander Tonstunde mit Dr. Lutz Trümper Altstadt - Einmal im Monat gibt es in der Breiten Straße im "Kompakt Medienzentrum" die Veranstaltung "Tonstunde". An diesem Samstag ist Magdeburgs ehemaliger Oberbürgermeister Dr. Lutz Trümper (68, SPD) zu Gast. Zuschauer erwartet ein Mix aus Musik und Gespräch. Trümper, der gut 21 Jahre lang durchgehend im Amt war, hat dabei sicherlich einiges zu erzählen. Moderiert wird die Veranstaltung von Ilka Hein & Thomas Wischnewski. Für die musikalische Untermalung sorgt Eddie Weimann. Einlass ist um 19 Uhr. Tickets für die Tonstunde Nr. 3 gibt es für 16 Euro. Dr. Lutz Trümper (68, SPD) ist bei der "Tonstunde Nr. 3" im "Kompakt Medienzentrum" zu Gast. (Archivbild) © Ronny Hartmann/dpa-Zentralbild/dpa 90er- und 2000er-Party Altstadt - Am Samstagabend wird in der Festung Mark die Musik der 90er- und 2000er-Jahre gefeiert. Mit dabei ist das Kult-Duo "Mütze Katze" und der Magdeburger DJ Alex Ninow. Zusammen wollen sie mit einer spektakulären Show die Gewölbe zum Beben bringen. Bei Musik vo, Atomic Kitten über Loona bis hin zu den Vengaboys lässt es sich gut tanzen und feiern. Freude und Spaß ist garantiert! Los geht die Party um 22 Uhr. Tickets kosten 17,50 Euro. Egal wohin Ihr geht, TAG24 wünscht Euch viel Spaß!

