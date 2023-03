Streetfood, Party und Comedy: Drei Event-Tipps für Euren Samstag in Magdeburg

In Magdeburg gibt es am Samstag ein Streedfood-Festival, eine 80er- und Schlagerparty sowie eine Comedyshow zu erleben. Das sind unsere Event-Tipps!

Von Robert Lilge

Magdeburg - Am Wochenende lädt das Wetter zum Ausgehen ein. Wie wäre es also mal wieder, die heimischen vier Wände zu verlassen und etwas zu unternehmen? TAG24 hat für Euch drei Tipps, was am Samstag in Magdeburg los ist.

Essen und Trinken

Domplatz - Kulinarisches aus aller Welt wird es am Samstag und Sonntag auf dem Domplatz geben. Dort findet das "Streetfood on Tour-Festival" statt. Neben den Leckereien wird auch auf einer Bühne für musikalische Unterhaltung gesorgt. Kinder können dort auch etwas erleben. Für sie stehen Bungee Trampolin, Kinderschminken und eine große Auswahl an verschiedenen Sorten Eis zur Verfügung. Das "Streetfood on Tour-Festival" findet am Samstag von 11 bis 22 Uhr und am Sonntag von 11 bis 20 Uhr statt.

Auf dem Magdeburger Domplatz werden am Samstag und Sonntag leckere Speisen verköstigt. (Symbolbild) © 123RF/ammentorp

80er- und Schlager-Party

Altstadt - In der Festung Mark können Fans der Musik der 80er-Jahre und Schlager auf ihre Kosten kommen. Die Themenbereiche sind auf drei Floors eingeteilt. So gibt es einen Bereich nur für Hits aus den 80er von A-ha über Eurythmics bis hin zu Modern Talking. Ein zweiter Bereich ist speziell für Chartstürmer der Musikrichtung New Wave und Synthie-Pop. Hier werden Fans der Band Depeche Mode anzutreffen sein. Wer es aber etwas ausgefallener mag, findet im dritten Bereich Partyschlager. Vom "roten Pferd" bis zu "Atemlos" wird hier definitiv jeder mitsingen können. Los geht es in der Festung Mark am Samstag um 21 Uhr. Die Karten kosten im Vorverkauf 10 Euro, an der Abendkasse 15 Euro.

80er- und Schlager-Fans kommen am Samstagabend in der Festung Mark auf ihre Kosten. © 123RF/Nagaets

Comedy und Kabarett

Altstadt - Emmanuel Peterfalvi (56) ist Deutsch-Franzose. Den Namen habt Ihr noch nie gehört? Dahinter verbirgt sich der Komiker und Kabarettist "Alfons". Große Berühmtheit erlangte er im Fernsehen vor allem mit seinen Straßenumfragen und dem markanten zotteligen Mikrofon in der Hand. Jetzt ist er im Magdeburger Opernhaus und präsentiert sein aktuelles Bühnenprogramm "Jetzt noch deutscherer". Auf den Arm genommen werden natürlich auch wieder die Eigenheiten der Deutschen und der Franzosen. Los geht es im Opernhaus am Samstag um 19.30 Uhr. Tickets gibt es ab 31,50 Euro.