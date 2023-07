Achtung! Magdeburger Straßenbahnen fahren jetzt andere Strecken

Mit dem Beginn der Sommerferien fahren die Straßenbahnen in Magdeburg anders. © MVB/Peter Gercke

Ab dem heutigen Donnerstag bis Ende der Ferien am 16. August sind neue Baustellen und somit eine neue Linienführung im Stadtgebiet vonnöten.

Die Großbaustelle in der Hallischen Straße wird für den Tram-Verkehr geöffnet, stattdessen aber die Westringbrücke und die Sudenburger Wendeschleife dicht gemacht, teilten die Magdeburger Verkehrsbetriebe mit. Außerdem wird ein Teil der Lübecker Straße gesperrt.

Die Bahnen und Busse fahren in den Sommerferien dann wie folgt:

Straßenbahnlinie 1 - fährt zwischen Kannenstieg und Westring - ab da weiter als Linie 5 zum Klinikum Olvenstedt

- fährt zwischen Kannenstieg und Westring - ab da weiter als Linie 5 zum Klinikum Olvenstedt Straßenbahnlinie 3 - fährt zwischen Klinikum Olvenstedt und Leipziger Chaussee

- fährt zwischen Klinikum Olvenstedt und Leipziger Chaussee Straßenbahnlinie 5 - fährt zweigeteilt zwischen City Carré und Südring über S-Bahnhof Buckau - ab Südring weiter als Linie 10

- fährt zweigeteilt zwischen City Carré und Südring über S-Bahnhof Buckau - ab Südring weiter als Linie 10 Straßenbahnlinie 9 - fährt zwischen Neustädter See und Reform auf direktem Weg über Hallische Straße

- fährt zwischen Neustädter See und Reform auf direktem Weg über Hallische Straße Straßenbahnlinie 10 - fährt verkürzt zwischen Barleber See und Südring - ab Südring weiter als Linie 5 Richtung City Carré

- fährt verkürzt zwischen Barleber See und Südring - ab Südring weiter als Linie 5 Richtung City Carré Buslinie 69 - fährt über Nachtbushaltestelle Mittagsstraße - Haltestelle Neustädter Friedhof entfällt

Fahrgäste mit Ziel Sudenburg müssen dann am West- bzw. Südring in den Ersatzverkehr Linie 40 umsteigen. Der fährt zwischen Olvenstedter Platz, Westring, Südring und Sudenburg (Braunlager Straße). Die Busse halten an allen Haltestellen am Fahrbahnrand. Tagsüber sind die Busse im dichten Takt im Einsatz.