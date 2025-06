Diese fünf neuen Baustellen kommen jetzt auf Magdeburg zu

Magdeburg - Die zahlreichen Baustellen im Magdeburger Stadtgebiet gehen auch in den Sommermonaten nicht zurück. Die Elbestadt kündigte nun fünf neue Sperrungen an, die in den nächsten Tagen auf Autofahrer zu kommen.

Für Magdeburger Autofahrer stehen jetzt wieder neue Sperrungen an. (Symbolbild) © Jan Woitas/dpa

Die gute Nachricht zuerst: An einigen Stellen ist wieder frei! Wie die Stadt mitteilte, ist die Jordanstraße (Sudenburg) seit Mittwoch und die Sudenburger Wuhne (Sudenburg) seit Donnerstag wieder befahrbar, die Annastraße (Stadtfeld Ost) wird am morgigen Freitag freigegeben.

Am kommenden Samstag steht dann aber auch schon die erste Sperrung an. Zwischen 7 und 17 Uhr sind in der Warschauer Straße (Buckau) auf dem Abschnitt zwischen Schönebecker Straße und Porsestraße Reparaturen am Straßenablauf nötig.

Wichtige Straßenbauarbeiten legen ab Montag dann die Friedrich-Ebert-Straße (Cracau) lahm. Vom 30. Juni bis 4. Juli ist die östliche Fahrtrichtung gesperrt, vom 7. Juli bis 11. Juli dann die entgegengesetzte Richtung.

Eine langfristige Baustelle steht ebenfalls ab Montag in der Galileostraße (Reform) an. Zwischen Lunochodstraße und Otto-Baer-Straße wird bis voraussichtlich 19. Dezember die Straße gemacht.