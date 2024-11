Aktion für Frauenschutz: Das haben Bäckereien in Magdeburg damit zu tun

Magdeburg - "Gewalt kommt nicht in die Tüte": Anlässlich des internationalen Tages gegen Gewalt an Frauen hat sich Magdeburg für den morgigen Montag eine sehr clevere Aktion einfallen lassen, um auf die Problematik aufmerksam zu machen.

Mit der Aktion "Gewalt kommt nicht in die Tüte" macht Magdeburg auf Gewalt gegen Frauen aufmerksam - mit Brötchentüten! © Landeshauptstadt Magdeburg

Am 25. November wandern bereits zum fünften Mal in über 60 Bäckerfilialen in der Landeshauptstadt ganz besondere Tüten über die Theke.

Mit der Aufschrift "Gewalt kommt nicht in die Tüte" weisen die Verpackungen auf verschiedene Unterstützungsangebote aus dem Gewaltschutzbereich in Magdeburg hin.

"So sollen Informationen zum Gewaltschutznetzwerk niedrigschwellig an betroffene Frauen gebracht und der Zugang zu den Hilfsangeboten, zum Beispiel Frauenschutzhäuser und Beratungsstellen, erleichtert werden", teilte die Stadt mit.

Neben Magdeburg beteiligen sich an der Aktion auch Bäckereifilialen im Landkreis Börde, im Jerichower Land, im Landkreis Stendal, im Salzlandkreis, im Altmarkkreis Salzwedel, in Dessau-Roßlau und in Halle.