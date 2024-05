Andere Linienführung! Am Sonntag geht's nicht mit der 9 zum See

Magdeburg - Für das kommende Wochenende ist wieder Bomben-Wetter vorhergesagt. Wer aber vorhatte, mit der Straßenbahn zum Neustädter See zu fahren, der muss seine Pläne ändern!

Die Straßenbahnlinie 9 fährt am Sonntag anders. (Symbolbild) © MVB/Stefan Deutsch

Wie die Magdeburger Verkehrsbetriebe (MVB) mitteilten, muss die Linienführung der Tram Nummer 9 am Sonntag ganztägig geändert werden.

Grund hierfür seien Kontrollarbeiten an den Oberleitungen der Straßenbahn.

Am 5. Mai fährt die 9 also zwischen 8 und 14 Uhr nicht zum Neustädter See, sondern stattdessen wie die Linie 1 Richtung Kannenstieg.

Zwischen den Haltestellen "Kastanienstraße" und "Krähenstieg" wird ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Die Busse halten dann am Straßenbahnrand - an der Haltestelle "Kastanienstraße" hält die Tram auf den Gleisen.