Angehörige fühlen sich übergangen: Magdeburg plant im Alleingang Gedenkort nach Anschlag

Magdeburg - Nach dem Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt will die Stadtverwaltung schnellstmöglich einen Gedenkort einrichten. Die Angehörigen der Opfer sind empört.

"Sind diese wichtigen Termine wieder einmal irgendwie auf dem Weg per Post oder Mail verloren gegangen, wie wir es gewohnt sind seitens der Stadt seit Monaten?!"

"Wann waren diese Abstimmungen und Begehungen? Wo wurden wir einbezogen in Ideenfindung, als eine Stimme der Opfer und Hinterbliebenen, an diesem Tag?", fragt eine Magdeburgerin, deren Mutter unter den Todesopfern war.

Die Volksstimme hat mit den Betroffenen gesprochen. Einen Austausch mit ihnen seitens der Stadt habe es nie gegeben - obwohl dies in der Vorlage der Stadtverwaltung so angegeben war.

Bis zum 20. Dezember soll ein Gedenkstein im Boden in der Nähe des Alten Marktes platziert werden, sowie eine Bank mit sechs leeren Plätzen, welche an die Nummer der Todesopfer erinnern soll.

Nahe dem Alten Markt will die Stadt einen Gedenkstein und eine Bank platzieren. (Archivbild) © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Tatsächlich sind laut der Stadt 81 Vorschläge aus der Bevölkerung für mögliche Gedenkorte eingegangen.

Ein Kunstwettbewerb oder eine Ausschreibung seien aber nicht möglich, da der Gedenkort bis zum Dezember fertig sein soll.

Also traf die Stadt eine eigene Entscheidung, "die über alle Menschen Magdeburgs - alle Menschen, die sich mit Ideen und Vorschlägen auseinandergesetzt und eingebracht haben" hinweggehe, so die Angehörige. Das sei für viele Menschen ein Schlag ins Gesicht.

"Die Stadt hat im Alleingang ohne Einbeziehung anderer Personengruppen entschieden, wie wir gedenken sollen", so die Magdeburgerin weiter.

"Eine Bank mit sechs leeren Plätzen in Gedenken an die sechs Todesopfer? Auf dieser Bank werden alle Menschen Platz nehmen und ihre Bratwurst auf dem Weihnachtsmarkt essen. Wie kann dieser Ort, diese Idee das Gedenken unterstützen? Der nächste Alptraum in diesem riesengroßen Szenario."