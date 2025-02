Bewohner fassungslos: In diesem Magdeburger Stadtteil gibt es enorme Mieterhöhungen

Magdeburg - Am 23. Januar gab es einen Schock für viele Mieter im Magdeburger Stadtteil Reform: Ihre Mieten sollen um bis zu 18 Prozent erhöht werden.

"Den Genossenschaftlern wird, salopp gesprochen, das Messer auf die Brust gesetzt", heißt es in dem Informationsschreiben der Gruppe.

In Protest hatte sich Anfang des Monats die Initiativgruppe " Reformen in Reform " gebildet, welche die Genossenschaftler kontaktierte und sie nach ihren Meinungen fragte.

Die Genossenschaft GWG Reform hat mit ihrem Schreiben für viel Aufruhr in dem südwestlichen Stadtteil gesorgt.

In der Gartenstadt Reform zahlen Mieter laut der GWG Reform durchschnittlich 6 bis 8 Euro pro Quadratmeter. (Archivbild) © Eddy1988/Wikimedia Commons

Ein Großteil der befragten Mieter habe Gesprächsbedarf mit der Genossenschaft. Das gestaltet sich jedoch schwierig: Seit ihrem ersten Kontaktversuch am 5. Februar bleiben Antworten aus.

Zwischenzeitlich sei der Vorstand krank gewesen, hieß es. Die Gruppe fordert eine mitgliederoffene Versammlung, die Rücknahme der Erhöhung oder zumindest eine Aussetzung der knappen Frist.

"Auf den Vertreterversammlungen der Genossenschaft werden regelmäßig Loblieder gesungen auf die perfekte Bilanz", heißt es in dem Schreiben der Gruppe weiter. "Gleichzeitig wurden zuletzt MODERATE Mieterhöhungen angekündigt."

Während die Fragen der Mieter unbeantwortet bleiben, äußerte sich die GWG Reform jedoch gegenüber der Volksstimme.

Neue Mieter würden bereits aktuelle Marktpreise zahlen, was in Reform 6 bis 8 Euro pro Quadratmeter seien. Andere, die schon länger in ihren Wohnungen leben, zahlen teilweise noch 2,57 Euro pro Quadratmeter.

Zudem sei die jeweils vorgeschlagene Erhöhung bereits von mehr als der Hälfte der Mitglieder angenommen worden, so die Genossenschaft.