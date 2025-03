"Extremst belastend": Opferbeauftragte nimmt Anschlagsbetroffene in Schutz

Das seien Zahlen, die die Polizei registriert habe, orientiert an der Definition des Bundeskriminalamts, sodass auch Zeugen enthalten sein können.

Die Belastung der Betroffenen könne reduziert werden, wenn unter Einhaltung des Datenschutzes Angaben einmal erfasst und potenziellen Hilfestellern zur Verfügung gestellt werden könnten, sagte Theren im Parlamentarischen Untersuchungsausschuss in Magdeburg . "Das wäre bei diesen Mengen wirklich sehr, sehr wichtig."

Kurz vor Weihnachten war ein 50-Jähriger aus Saudi-Arabien mit einem Auto über den Magdeburger Weihnachtsmarkt gerast. Dabei wurden sechs Menschen getötet und über 300 weitere verletzt. Der Täter sitzt in Untersuchungshaft.

Theren betonte, den Verletzten sei an dem Abend sehr schnell geholfen worden. Es sei eine Art "Glück im Unglück" gewesen, dass zahlreiche Ärzte und Rettungskräfte dort waren. So habe es "atypisch wenig Tote" gegeben.

Allerdings liege die Zahl der Schwerstverletzten bei 84. Mit allem medizinischen Know-how werde es bei ihnen "nicht wieder gut werden". "Das ist für die Angehörigen extremst belastend", so Theren.

Die ersten Hilfen für die Betroffenen seien gleich nach dem Anschlag auf den Weg gebracht worden. Es seien Briefe an alle Betroffenen und Angehörigen geschickt worden.

Schnell habe ein Runder Tisch stattgefunden, eine Hotline der zentralen Traumastelle wurde hochgefahren. "Gerade die Briefe sind am Anfang gut in Anspruch genommen worden - man hatte jemanden, den man anrufen konnte", so Theren.