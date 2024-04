15.04.2024 06:14 Fuß vom Gas! Hier stehen vom 15. bis 19. April Blitzer in Magdeburg

Autofahrer, aufgepasst! In dieser Woche wird an vier Standorten in Magdeburg wieder geblitzt.

Von Sophie Marie Kemnitz

Magdeburg - Im Magdeburger Stadtgebiet wird in dieser Woche wieder geblitzt. An diesen vier Standorten kontrolliert das Ordnungsamt Eure Geschwindigkeit! In Magdeburg wird in der kommenden Woche wieder geblitzt. (Symbolbild) © Daniel Löb/dpa Neue Neustadt Straße: Klosterwuhne



Geschwindigkeit: 30 km/h

Straße: B189 im Stadtgebiet



Geschwindigkeit: 80 km/h Beyendorf-Sohlen Straße: Obere Siedlung



Geschwindigkeit: 30 km/h Altstadt Straße: Weitlingstraße



Geschwindigkeit: 30 km/h Die Angaben sind ohne Gewähr. Die Stadt weist darauf hin, dass die Blitzer je nach Verkehrslage auch verlegt werden können.

