Go Asia eröffnet in Magdeburg: Das macht den Supermarkt besonders

Magdeburg - Die Supermarkt-Kette Go Asia hat ihre 54. Filiale eröffnet. In der Magdeburger Innenstadt finden sich nun Lebensmittel aus ganz Asien, von China, Korea und Japan bis zu Indien, Thailand und Malaysia.

Und wer sich davon noch nicht abgeholt fühlt, für den gibt es natürlich auch japanische Süßigkeiten und Getränke mit Anime-Figuren darauf, wie beispielsweise Charaktere aus "Naruto" und "One Piece".

"Die pinken Buldak-Nudeln sind besonders beliebt, die sind gerade Teil einer TikTok-Challenge", erklärt die Pressesprecherin. Doch nicht nur das inspiriere die Jugend. "Wir haben viele Produkte aus Korea, die bei den K-Pop-Fans beliebt sind. Die sehen, wie ihre Stars zum Beispiel Kimchi im Alltag essen", so Müller.

Die Magdeburger haben schon lange über Social-Media-Kanäle des Marktes nach einer Filiale gefragt, so Pressesprecherin Mariah-Lee Müller gegenüber TAG24.

Am gestrigen Donnerstag war der Laden zur Eröffnung gut besucht. Kein Wunder, denn draußen wurden Glückskekse verteilt - und im ersten Monat gibt es zehn Prozent Rabatt auf alles.

Ein Paradies für Jugendliche und Studenten: Diese lange Wand besteht komplett aus Instant-Nudeln aller Art. © Isabelle Wiermann/TAG24

Wer authentisch kochen möchte, wird in der Frischwarenabteilung fündig: Knoblauchstängel zum Beispiel bekommt man selten woanders, weiß die Pressesprecherin.

Fans des Zuckers werden sich ebenso über die große Snack-Abteilung freuen, in der viele Artikel niedliche Formen oder Aufdrucke haben. "Für Leute, die es mögen, wenn das Auge mit isst", so Müller.



Auch um Trends wie Bubble Tea, Mochis, Ramen oder Sushi zu Hause selbst zu machen, ist alles da. Gewürze gibt es aus allerlei Ländern, allen voran Indien.

Natürlich ist auch alles für das chinesische Mondkuchenfest am 17. September zu ergattern. Die ganze Geschäftsführung sei chinesisch, wie Müller erläutert. Der Chef sei für sein Studium nach Deutschland gekommen, bevor er 2009 den ersten Go Asia-Markt in Berlin-Charlottenburg eröffnete.