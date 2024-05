Hand aufs Herz: Dir würde dieses kostenlose Angebot auch guttun

Magdeburg - In Magdeburg findet bald die 5. Herzwoche statt.

Für die Initiative ist es immer wieder wichtig, über das Thema Herzgesundheit zu informieren. (Symbolbild) © 123rf/korarkar

Für die Initiative Herzgesundheit in Sachsen-Anhalt ist die Woche vom 3. bis 8. Juni eine wortwörtliche Herzensangelegenheit.

Gemeinsam mit dem Gesundheits- und Veterinäramt der Landeshauptstadt Magdeburg veranstalten sie die nun bereits 5. Herzwoche.

Unter dem Motto "Herzenssache – Mach Deinem Herzen Beine!" finden in dieser Aktionswoche zahlreiche kostenlose Angebote rund um das Thema Herzgesundheit statt.

Verschiedenste Akteure aus dem Gesundheitswesen wollen in dieser Woche darauf aufmerksam machen, weil allein in Sachsen-Anhalt immer noch viele Menschen an Herz-Kreislauf-Erkrankungen erkranken und sterben.