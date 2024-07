22.07.2024 15:53 Havarie bei den MVB: Autofahrer müssen hier einen Umweg einplanen!

In Magdeburg kam es in der Lüneburger Straße zu Problemen an den Gleisen der Verkehrsbetriebe. Ein Teilabschnitt ist gesperrt, eine Umleitung eingerichtet.

Von Robert Lilge

Magdeburg - Ausgerechnet eine wichtige Hauptverkehrsader im Magdeburger Stadtteil Alte Neustadt muss kurzfristig gesperrt werden. Ein Teil der Lüneburger Straße in Magdeburg wurde wegen einer Havarie gesperrt. (Symbolbild) © Angelika Warmuth/dpa Wegen einer Havarie an den Gleisen der Magdeburger Verkehrsbetriebe (MVB) ist die Lüneburger Straße in Fahrtrichtung stadtauswärts gesperrt. Betroffen sei der Abschnitt zwischen dem Lorenzweg und der Agnetenstraße, teilte die Stadt Magdeburg mit. Die Sperrung soll voraussichtlich bis zum 26. Juli für den Autoverkehr andauern. Magdeburg Lokal Zoo Magdeburg: Familie Nasenbär freut sich über Nachwuchs Eine Umleitung wurde eingerichtet. Autofahrer werden gebeten, über die Hohepfortestraße und Agnetenstraße zu fahren. Von dort aus kommen sie wieder auf den weiter nördlich freigegebenen Abschnitt der Lüneburger Straße.

Titelfoto: Angelika Warmuth/dpa