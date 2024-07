Havarie! Diese Straße in Magdeburg ist für zehn Tage dicht

Magdeburg - Im Magdeburger Südosten muss eine Straße für etwa eineinhalb Wochen gesperrt werden. Was dort vorgefallen ist, wie lange die Sperrung besteht und welche Straße betroffen ist.

In Alt Salbke ist eine Trinkwasserleitung beschädigt - dort ist eine Vollsperrung nötig. (Symbolbild) © 123RF/alexandarilich

In Salbke muss ein Abschnitt der Straße Alt Salbke bis zum 9. August für den Autoverkehr voll gesperrt werden.

Der Abschnitt liegt zwischen der Blumenberger und Oschersleber Straße, teilte die Stadt mit. Fußgänger und Radfahrer könnten den Abschnitt weiterhin passieren, hieß es.

In Alt Salbke kam es am heutigen Dienstag zu einer Havarie an einer Trinkwasserleitung der städtischen Werke, die nun behoben werden muss.

Der Verkehr wird weiträumig über Leipziger Straße, Leipziger Chaussee und Beyendorf-Sohlen bzw. entgegengesetzt umgeleitet.