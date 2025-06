Damaschkeplatz: Wird die Ersatzbrücke schneller fertig als gedacht?

Alles in Kürze

Hier stand sie mal: die Ringbrücke. Jetzt soll ein Ersatzneubau her, der schon Ende Juli fertig sein könnte. © Peter Gercke/dpa-Zentralbild/dpa

Am Damaschkeplatz in unmittelbarer Nähe des Hauptbahnhofs erinnert derzeit kaum etwas an die marode Ringbrücke, die vor nicht zwei Wochen noch stand.

Bis Mitte August sollte ein Ersatz gebaut werden, um das Stadtzentrum für Autos, Fußgänger und Straßenbahnen wieder ordentlich anzubinden - so zumindest der Plan.

Wie MDR Sachsen-Anhalt nun aber berichtet, wolle sich die zuständige Baufirma Systec GmbH aus Parey (Sachsen-Anhalt) allerdings sputen, um die Stadt von der misslichen Lage "zu befreien".

Die ersten Autos könnten eventuell schon ab 31. Juli wieder über die Ersatzbrücke rollen, so die Hoffnung. Gut zehn Tage weniger als geplant sollen für den Bau beansprucht werden.

Laut MDR-Informationen hat die zuständige Baufirma den Zuschlag über sechs Millionen Euro für den Bau erst vergangene Woche erhalten.