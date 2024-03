Heute startet die 33. Landes-Bau-Ausstellung in Magdeburg!

In den Messehallen Magdeburg warten über 80 Aussteller auf Euch. (Archivbild) © Jens Wolf/dpa

Seit nunmehr 33 Jahren findet in Magdeburg jährlich die Landes-Bau-Ausstellung Sachsen-Anhalt statt. Auch in diesem Jahr warten wieder rund 80 Aussteller in und außerhalb der Messehallen darauf, Euch die neuesten Produkte und Dienstleistungen vorzustellen und Eure Inspiration anzuregen.

Neben verschiedensten Ständen wird die Messe zudem mit einem abwechslungsreichen Bühnenprogramm und Verlosungen ergänzt.

Besucher haben hier sogar die Chance, hochwertige Werkzeuge sowie einen 300-Euro-Gutschein für einen Baumarkt zu ergattern.

Täglich von 10 Uhr bis 18 Uhr könnt Ihr die Messehallen erkunden. Eintrittskarten gibt es direkt vor Ort an der Tageskasse.