Klinikum Magdeburg nach Weihnachtsmarkt-Anschlag für Preis nominiert

Das Klinikum Magdeburg schrieb klar, dass es ein Ort sei, an dem Hass und Hetze keinen Platz haben.

"Über 20 Nationen - 1 Mission", hieß es in dem Post des Klinikums drei Tage nach der Todesfahrt von Taleb A. (50), einem saudi-arabischen Arzt.

Direkt nach dem Anschlag nahmen Angriffe auf ausländisch aussehende Personen in Magdeburg drastisch zu.

Das Klinikum Magdeburg positionierte sich gegen Fehlinformationen und rechte Anfeindungen.

"Unser Krankenhaus wäre ohne die Kolleginnen und Kollegen aus anderen Ländern von heute auf morgen dicht. Wir hätten also nicht helfen können, als es darauf ankam. Wir hätten die Erwachsenen und Kinder nicht retten können."

Der Post wurde sogar vom ehemaligen Bundeskanzler Olaf Scholz (66, SPD) in einer Rede zitiert.

Der DPOK ehrt herausragende Leistungen im Bereich der digitalen Kommunikation. Dank seiner klaren Aussage wurde das Klinikum in gleich drei Kategorien nominiert: Gesundheit und Soziales, Social Media Kampagne des Jahres und Purpose Driven Communications.

Dabei tritt es gegen Organisationen wie die Deutsche Bahn, About You, DERTOUR und REWE an.