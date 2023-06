Love Music Festival und Handball-WM: Das müsst Ihr bei Eurer Anreise beachten

Magdeburg - Am kommenden Wochenende finden in Magdeburg gleich zwei große Veranstaltungen statt, die Tausende Besucher erwarten. Die Verkehrsbetriebe (MVB) geben Tipps, was An- und Abreisende zu beachten haben.

Wer zur U21 Handball-Weltmeisterschaft in der GETEC-Arena anreisen möchte, kann dies mit den regulären Linien und zusätzlich eingesetzten Straßenbahnen machen. Die Arena ist über die Haltestelle "Arenen" mit folgenden Linien zu erreichen:

Linie 4: Klinikum Olvenstedt - Hauptbahnhof (Nord) - Cracau



Klinikum Olvenstedt - Hauptbahnhof (Nord) - Cracau Linie 15: Hauptbahnhof (Ost) - Arenen - Cracau



Zu beachten gilt, dass die Linie 15 nur an den Spieltagen am Donnerstag (22. Juni), Freitag (23. Juni), Sonntag (25. Juni) und Montag (26. Juni) zum Einsatz kommt. Die genauen Fahrzeiten sind in der elektronischen Fahrplanauskunft, in den gängigen Apps sowie unter der eigens dafür erstellten Webseite abrufbar.

Die Eintrittskarten zu den WM-Spielen gelten drei Stunden vor und bis zu drei Stunden danach als Fahrkarte in allen öffentlichen Verkehrsmitteln im marego-Verbundgebiet sowie in allen Zügen des Nahverkehrs (S/RE/RB) in gesamt Sachsen-Anhalt.