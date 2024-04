Magdeburg, die Baustellen-Stadt: Viele Busse müssen umgeleitet werden

Magdeburg - In Sachsen-Anhalts Landeshauptstadt sind - mal wieder - neue Baustellen nötig. Diese haben Auswirkungen auf drei Buslinien im Stadtgebiet.

Einige Buslinien in Magdeburg müssen in den kommenden Wochen umgeleitet werden. © MVB/Peter Gercke

Wie die Magdeburger Verkehrsbetriebe (MVB) mitteilten, erhalten die Busse 61, 66 und 73 durch die Sperrungen eine neue Linienführung.

Linie 61 fährt bis voraussichtlich 5. Juli zwischen den Haltestellen "Fichtestraße" und "Sudenburger Wuhne" verändert über die Otto-Richter-Straße (Sudenburg). Somit entfallen Richtung Diesdorf die Haltepunkte "Fichtestraße", "Beimsstraße" und "Förderanlagenbau".

Da in Beyendorf noch bis kommenden Freitag die Obere Straße dicht ist, muss dort die 66 über den Dodendorfer Bahnhof umgeleitet werden. Der Stop "Obere Straße" entfällt.

In der Ernst-Lehmann-Straße (Alte Neustadt) ändert sich die Einbahnstraßenregelung, sodass die Linie 71 Richtung Wissenschaftshafen die Haltestelle "Universitätsbibliothek" nicht anfahren kann. Nicht betroffen sind Fahrten, die regulär an der Universitätsbibliothek enden. Diese Änderung dauert voraussichtlich bis 31. Mai an.