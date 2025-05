Magdeburg eröffnet ersten öffentlichen Trinkwasserspender

Magdeburg - In der Magdeburger Innenstadt steht seit Mittwoch der erste von insgesamt 13 geplanten Trinkwasserspendern.

Oberbürgermeisterin Simone Borris (62, parteilos, r.) und Karl Gerhold (75) von der GETEC am neuen Trinkwasserspender. © Landeshauptstadt Magdeburg, Romy Buhr

Oberbürgermeisterin Simone Borris (62, parteilos) hat den ersten öffentlichen Trinkwasserspender seit mehr als 15 Jahren in Betrieb genommen, wie die Landeshauptstadt Magdeburg mitteilt.

Am Breiten Weg/Ecke Leiterstraße wird ab sofort von März bis einschließlich Oktober rund um die Uhr kostenloses Trinkwasser angeboten. Selbst eine Hundetränke ist integriert.

"Als Stadtgesellschaft werden wir in Zukunft nicht zuletzt bei starken Hitzewellen davon profitieren", so die Oberbürgermeisterin in der Pressemeldung.

"Dass die Umsetzung auf kommunaler Ebene gelungen ist, ist vor allem der guten Zusammenarbeit mit den SWM Magdeburg sowie der GETEC AG als Sponsor zu verdanken."

Noch in diesem Jahr sollen weitere Zapfsäulen an der Ecke Ernst-Reuter-Allee und an der Ecke Große Steinernetischstraße entstehen.

Im nächsten Jahr werden weitere Spender am Schleinufer sowie am Schellheimerplatz gebaut.