Magdeburger Hauptbahnhof bekommt neue Tourist Information

Magdeburg - Egal ob es um Übernachtungen, Sehenswürdigkeiten, Fahrkarten, Stadtführungen, Bootstouren oder Konzerte geht: Der neue Infopunkt am Hauptbahnhof in Magdeburg informiert.

"Wir haben festgestellt, dass immer mehr Touristen umweltfreundlich mit der Bahn anreisen. Es ist daher nur folgerichtig, eine zweite Tourist Info in direkter Nähe zum Hauptbahnhof zu eröffnen", findet MMKT-Chef Hardy Puls.

Das teilte die MMKT in einer Pressemeldung am heutigen Freitag mit.

In Zukunft soll es allerdings als neue Tourist Information der Magdeburg Marketing Kongress und Tourismus GmbH (MMKT) dienen und Reisende direkt am Bahnhof über die Ottostadt informieren.

Das Verkaufshäuschen an der Straßenbahnhaltestelle Hauptbahnhof/Willy-Brandt-Platz gehörte einst den Magdeburger Verkehrsbetrieben GmbH & Co. KG ( MVB ).

Neben Beratung und Tickets für Aktivitäten in Magdeburg sollen in dem Häuschen auch Souvenirs und Andenken an die Landeshauptstadt verkauft werden.

Die neue Tourist Info wird ab dem 2. September montags bis samstags von 9 bis 16 Uhr geöffnet sein.