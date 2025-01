Mehr als 2,5 Millionen Euro an Spenden für Magdeburg-Opfer: So wird das Geld verteilt

Magdeburg - Nach dem Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt bleibt die Solidarität ungebrochen. Nun hat der Stadtrat in seiner ersten Sitzung des Jahres über die Verteilung der Spenden entschieden.

Nach dem Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt kamen neben Blumen, Plüschtieren und Kerzen auch Spenden in Millionenhöhe zusammen. © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Weniger als einen Monat nach dem Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt sind mehr als 2,5 Millionen Euro an Spenden für die Opfer eingegangen. Nun hat der Stadtrat in einer Sondersitzung in Magdeburg einstimmig entschieden, wie das Geld verteilt werden sollte.

Die Spenden müssten unbürokratisch und schnell bei den Betroffenen ankommen, betonte Magdeburgs Oberbürgermeisterin Simone Borris (62, parteilos).

Die Richtlinie sieht unter anderem vor, dass auf Antrag pauschalierte Einmalzahlungen gewährt werden.

Demnach sollen unter anderem 20 Prozent des Spendenaufkommens an die Angehörigen von Todesopfern gehen.

Den akut vital bedrohten Opfern und den schwer verletzten Opfern sollen jeweils 25 Prozent des Spendenaufkommens zugutekommen, den leicht verletzten Opfern 15 Prozent, Personen mit posttraumatischen Belastungsstörungen 10 Prozent und Personen, deren Sachen zu Schaden gekommen sind, 5 Prozent des Spendenaufkommens.