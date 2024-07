Neuer Supermarkt eröffnet am Breiten Weg - Doch wann ist es so weit?

Magdeburg - Eine große grüne Front, doch noch ist nichts zu sehen. In der Magdeburger Innenstadt zieht gerade ein neuer Supermarkt ein mit einem ganz besonderen Sortiment. Und die Eröffnung ist schon bald!

Der "go asia"-Supermarkt eröffnet bald seine Filiale im Magdeburger Zentrum! © TAG24

Auf dem Breiten Weg in der Altstadt zieht auf der Shoppingmeile gerade der "go asia"-Supermarkt ein und löst so das ehemalige Reno-Geschäft ab.

An der Front steht nur "Coming soon" - aber wie bald öffnen denn die Türen? Wie eine Sprecherin von "go asia" auf TAG24-Anfrage erklärte, sei die große Eröffnung bereits für den 8. August geplant.

"Unsere Kunden können sich über 5000 fernöstliche Originalprodukte aus China, Japan, Korea, Thailand, Vietnam, Indonesien und weiteren asiatischen Ländern freuen", teilte das Unternehmen mit.

Der Supermarkt bietet aber auch gewöhnliches Obst, Gemüse, Snacks, Getränke, Haushaltswaren und zahlreiche vegetarische und vegane Produkte an.