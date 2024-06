Oben ohne in Magdeburg: Frauen dürfen in Schwimmbädern blankziehen

Magdeburg - In den kommunalen Strand- und Freibädern der Landeshauptstadt dürfen ab sofort nicht nur Männer und Kinder ihre Brust zeigen: Der Stadtrat hat vergangenen Montag für das Oben-ohne-Baden für alle gestimmt.

Für Männer sei es immerhin selbstverständlich, nur eine Badehose zu tragen. Man solle also den Grundsatz der Gleichstellung wahren.

In dem Antrag heißt es, dass das Oben-ohne-Baden "für weiblich gelesene Personen" eine entspannte und tolerante Atmosphäre schaffe, das Körperbewusstsein stärke und "zu einer gleichberechtigten Nutzung der Freibäder" beitrage.

Bisher wird das Blankziehen an vielen Orten Sachsen-Anhalts noch als Verstoß gegen die Badeordnung gesehen - was ein Bußgeld in Höhe von bis zu 500 Euro nach sich ziehen kann.