Ohne Heizung und Warmwasser: Mieter in Sudenburg müssen frieren

Die Städtischen Werke Magdeburg (SWM) und eine Heizungsfirma warten auf Geld vom Vermieter. (Symbolbild) © Hannes Albert/dpa

Betroffen seien zwei Wohnhäuser, die seit mindestens drei Wochen ohne Heizung und Warmwasser auskommen müssen, berichtet der MDR.

Wegen fehlender Zahlungen des Vermieters "Nox Capital" sei die Grundversorgung zunächst eingestellt worden, hieß es. Inzwischen ist die Gasleitung an den Gebäuden durch die Städtischen Werke (SWM) wieder in Betrieb genommen worden.

Allerdings habe sich die Wohnsituation der dort lebenden Menschen nicht verändert. Aufgrund einer defekten Heizung bleiben die Wohnungen weiterhin kalt. Auch hier habe der Vermieter Zahlungsrückstände mit einer Heizungsfirma.

Zudem hätten einige Mieter noch keine Rückzahlungen aus Nebenkostenabrechnungen erhalten.

All diese Vorwürfe bestreite "Nox Capital". In der Not heraus habe man vergangene Woche Elektroheizungen in den Gebäuden verteilt, teilte das Unternehmen laut dem Medienbericht mit.

Es werde versucht, dass die Heizungen bis zum Ende dieser Woche wieder funktionsfähig gemacht werden.