Osterfeuer in Magdeburg: An diesen Orten wird am Samstag gefeiert!

In Magdeburg finden wieder in allen Stadtbezirken öffentliche Osterfeuer statt. Diese Orte könnt ihr am Samstag besuchen.

Magdeburg - An diesem Samstag finden in Magdeburg wieder gemütliche Osterfeuer statt. TAG24 gibt Euch eine Übersicht, wo Ihr an den öffentlichen Veranstaltungen teilnehmen könnt.

Zentrum

An der Elbe wartet am Samstagabend der Mückenwirt auf Euch. Das traditionelle Event startet ab 16 Uhr mit Kinderosterfeuer und tollen Überraschungen vom Osterhasen. Pünktlich zum Sonnenuntergang wird mit Live-Musik von DJ das Feuer entzündet. Der Eintritt ist frei.

In der Festung Mark gibt es am Samstag um 16 Uhr einen spektakulären Nachmittag und Abend mit buntem Familienprogramm, Leckereien, Live-Musik und jeder Menge Spaß. Ab 18 Uhr wird das Kinderosterfeuer entfacht, ab 20 Uhr gibt es das große Osterfeuer. Eine aufregende Feuershow wird den Zuschauern ab 20.30 Uhr geboten. Tickets gibt es im Vorverkauf ab 7 Euro (zzgl. Gebühr). Am Samstag ab 17 Uhr lädt zudem das Le Frog am Heinrich-Heine Platz zum gemütlichen Osterfeuerchen im Rotehornpark ein. Mit Live-Musik, Bierwagen und Kinderfeuer mit Stockbrot ist das Event etwas für die ganze Familie. Beginn ist 16 Uhr, Eintritt ist frei! Im Wissenschaftshafen wartet am Samstag das Cafe Treibgut mit einem XXL-Osterfeuer auf Euch. Zum Programm gehört Live-Musik von "Ventura Fox", eine Feuershow, Kinderprogramm und Musik. Das Kinderprogramm startet ab 15 Uhr. Ab 19 Uhr wird dann das XXL-Osterfeuer entfacht. Für Verpflegung ist vor Ort gesorgt. Karten könnt Ihr im Vorverkauf für 5 Euro ergattern. Ein weiteres Feuer könnt Ihr am Samstag ab 17 Uhr auf dem Sportplatz Arminia in der Erich-Weinert-Str. genießen.

Nord

Die KGV "Am Rosenbusch" e. V. in am Schoppensteg 68 lädt am Samstag ab 17 Uhr zum Osterfeuer ein. Dort könnt Ihr verweilen und Euch wärmen.

Im Norden Magdeburgs gibt es gleich zwei verschiedene Osterfeuer. Im Stadtteil Rothensee lädt am Samstag sowohl die Freiwillige Feuerwehr Rothensee in die Windmühlenstraße 29/30 ein sowie die Evangelische Hoffnungsgemeinde im Krähenstieg 2. Der Beginn ist hier 17 Uhr bzw. 19.30 Uhr.

Ost

In Pechau wartet die Jugendfeuerwehr am Samstag ab 18:45 Uhr mit einem Fackelumzug am Gerätehaus auf dem Gemeindehof. Am Umflutkanal wird dann das Feuer gegen 19 Uhr entzündet. Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt. Am Sportplatz Gübser Weg in Brückfeld wartet am Samstag ab 18.30 Uhr ein loderndes Feuer auf Euch. Auf dem Sportplatz am Steinzeitdorf in Randau wird das Osterfeuer am Samstagabend ab 18 Uhr entfacht.

Süd

Bis 1 Uhr in der Nacht findet beim Hopfengartenverein KMS 1932 e. V. im Hagebuttenweg das Osterfeuer statt. Dort brennt ab Samstagabend 18 Uhr das Feuer. Auch die Freiwillige Feuerwehr Beyendorf-Sohlen lädt ab 18 Uhr am Samstag Unter der Wiesche zum Wärmen am Feuer ein.

In der Calbischen Straße in Fermersleben wird am Samstag ab 17 Uhr zum Osterfeuer eingeladen.

West

Das evangelische Kirchspiel Stadtfeld-Diesdorf lädt am Samstag ab 19 Uhr zum Osterfeuer auf das Kirchengelände in der Heinrich-Zille-Straße ein. Am Samstag um 16 Uhr geht es auf der Ackerfläche an der Ballenstedter Straße in Lemsdorf mit dem Osterspektakel für die ganze Familie los. Weitere Osterfeuer findet Ihr am Samstag in der Juri-Gagarin-Straße in Reform ab 16 Uhr und am Weizengrund in Alt Olvenstedt ab 17 Uhr. Im Gasthaus "Zum Lindenweiler" wird am Ostermontag um 19 Uhr das Feuer entzündet. Leckere Speisen und Getränke für das leibliche Wohl sind auf der Menükarte zu finden.

