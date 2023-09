Pilzsammler, aufgepasst! Magdeburg bietet jetzt einen besonderen Service an

Deshalb bietet die Stadt Magdeburg an diesem Sonntag im Gesundheits- und Veterinäramt einen besonderen Service an: Von 16 bis 18 Uhr steht dort ein Pilzsachverständiger zur Verfügung. Er beantwortet sämtliche Fragen von angehenden und fortgeschrittenen Pilzsammlern.

Die Saison ist in vollem Gange. Pilzsammler strömen raus aus der Stadt in die angrenzenden Landkreise und machen die Wälder unsicher.

Die Beratung befindet sich in einem Raum im Untergeschoss des Amtes in der Lübecker Straße 32. Der Zugang ist neben der Hofeinfahrt in der Hugenottenstraße.