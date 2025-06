Uni Magdeburg: Bleibeanreize für ausländische Studenten setzen

Magdeburg - In der Debatte um ausländische Studierende in Sachsen-Anhalt spricht sich der Rektor der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg , Jens Strackeljan, für eine differenziertere Betrachtung aus.

Die Uni Magdeburg bietet viele Studiengänge auf Englisch an. © Peter Gercke/dpa-Zentralbild/dpa

Es gehe darum, Anreize zum Bleiben zu setzen, aber auch um die Aufnahmefähigkeit des Arbeitsmarkts, betonte er.

In einigen Unternehmen seien Englischkenntnisse ausreichend, insbesondere in der IT-Branche - in anderen Deutsch erforderlich, was die Jobsuche für internationale Absolventen einschränke, so Strackeljan.

Die Uni Magdeburg biete deshalb bereits kostenlose Deutsch-Kurse für Studierende an.

Auf Antrag der CDU-Fraktion debattiert der Landtag heute über ausländische Studierende in Sachsen-Anhalt. Sie hat Fragen zur Finanzierbarkeit und der strategischen Ausrichtung des Hochschulsystems.

Rund 92 Prozent der internationalen Studierenden kommen nicht aus EU-Ländern, heißt es im Antrag.