Ring, A14 und neuer Überbau: Welche Baustellen bald in Magdeburg anstehen

Magdeburg - In den kommenden Tagen und Wochen kommen - trotz der kalten Jahreszeit - in Magdeburg einige neue Baustellen hinzu. Eine von ihnen beschäftigt das Stadtgebiet bis ins nächste Jahr.

In Magdeburg stehen ab kommender Woche neue Baustellen bevor. (Symbolbild) © 123rf/mariok

Die gute Nachricht zuerst: Einige lästige Sperrungen konnten inzwischen aufgehoben werden.

So ist die Halberstädter Straße (Sudenburg) wieder vollkommen frei, wie auch der Westring (Stadtfeld), die Jerusalembrücke (Werder) und der Loitscher Weg (Kannenstieg). Die Baustelle in der Fichtestraße (Sudenburg) wird dann am kommenden Montag beendet, teilte die Stadt mit.

Neu ist allerdings eine Vollsperrung des Lüttgen-Salbker Weges (Salbke) im Bereich der Brücke über den Bahngleisen. Ab dem 25. November wird dort der Überbau erneuert. Diese dringenden Arbeiten sollen bis Ende April 2025 fertiggestellt werden.

Bis zum 29. November wird auf dem Magdeburger Ring das Baufeld gewechselt. Während des rund zweiwöchigen Umbaus sind zwischen den Anschlüssen Damaschkeplatz und B1 zusätzliche Verkehrseinschränkungen erforderlich.