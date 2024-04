Seit Tagen kein Wasser: Mieter sitzen wegen Schulden des Vermieters auf dem Trockenen

Magdeburg - In der Forsthausstraße im Magdeburger Stadtteil Rothensee sitzen die Mieter seit Tagen auf dem Trockenen. Die Stadtwerke haben die Wasserzufuhr wegen ausbleibenden Zahlungen abgestellt.

Eine Unternehmenssprecherin teilte mit, dass dieser in der Vergangenheit mehrmals seine Zahlungsabsichten bekundet habe und ihm deshalb Aufschub gewährt wurde.

Seit Dienstag müssen die Anwohner in einem Wohnblock ohne fließendes Wasser und Heizung auskommen. Grund dafür ist die Zahlungsmoral ihres Vermieters.

Aufgrund der Wassersperre können die Mieter nicht mehr Waschen, auf die Toilette gehen und auch nicht mehr heizen. (Symbolbild) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Eine dreifache Mutter, die in dem Mehrfamilienhaus wohnt, habe sogar ihre Kinder dazu aufgefordert, auf ihre Kleidung aufzupassen. Denn schließlich sei das Waschen ohne Wasser nicht möglich.

Weil auch Mieter im Zahlungsrückstand seien, fehlten der zuständigen "Ambiente Immobilienverwaltung" Gelder in Höhe eines fünfstelligen Betrages, heißt es in einem Bericht der Volksstimme.

Als vorübergehende Lösung habe die Verwaltung das Aufstellen von mobilen Toiletten angeboten. Auf diese wird ebenfalls vergeblich gewartet.

In ihrer Verzweiflung sei auch die Stadt von den Anwohnern angesprochen worden. Diese biete den Mietern vorübergehend das Obdachlosenheim an, um sich dort duschen, waschen oder auch übernachten zu können.

Das Angebot kommt jedoch nicht gut an. Laut dem Medienbericht teilte ein Vater mit, lieber zum Duschen in den Garten zu gehen als kilometerweit in einen anderen Stadtteil zu pendeln.