Erster zweisprachiger Studiengang startet an Uni Magdeburg!

Magdeburg - An der Otto-von-Guericke-Universität in Magdeburg startet ab dem Wintersemester der erste zweisprachige Studiengang.

Das Modell könnte Vorbild für weitere Studiengänge werden. © Peter Gercke/dpa-Zentralbild/dpa

Bei dem Studiengang handelt es sich um den bilingualen Bachelor Informatik (BiBa) bei dem Informatiker so ausgebildet werden sollen, dass sie nach Abschluss des Studiums in internationalen Teams in der regionalen Wirtschaft Sachsen-Anhalts arbeiten können.



"Die Universität Magdeburg möchte internationalen Absolventinnen und Absolventen künftig verstärkt die Möglichkeiten bieten, bei Unternehmen in der Region ihre berufliche Karriere zu starten", erklärt Rektor der Universität, Prof. Dr.-Ing. Jens Strackeljan am Montag in einer Meldung.

Ein weiteres Ziel sei es, dass die internationalen Studierenden zum Abschluss ihres Studiums fließend Englisch und Deutsch sprechen können.