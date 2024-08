Universitätsmedizin Magdeburg als Ausbildungs-Champion ausgezeichnet!

Das Universitätsklinikum hat eine Auszeichnung für die Qualität seiner Ausbildungen erhalten. © Jens Wolf/dpa

Diese Auszeichnung wurde in einer Online-Studie von ServiceValue in Kooperation mit dem F.A.Z.-Institut vergeben, wie das Universitätsklinikum Magdeburg am heutigen Freitag in einer Pressemeldung verkündete.

In der Kategorie "Öffentliche Krankenhäuser" hat die Uniklinik deutschlandweit den vierten Platz durch ihre Ausbildungsqualität erzielt.

Im Rahmen der Studie wurden Bewertungen von Auszubildenden im Web sowie eigene Fragebögen ausgewertet.

Wer also an einer frisch ausgezeichneten Ausbildung in der Uniklinik Magdeburg interessiert ist, kann am 14. September von 10 bis 14 Uhr den Ausbildungstag besuchen.

Dort präsentiert die Klinik ihre Ausbildungsberufe und beantwortet Fragen.