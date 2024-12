Vorfreude auf Weihnachten: Nicolaikirche lädt zum Adventssingen ein

Magdeburg - Am heutigen Freitag, dem Nikolaustag, lädt die Nicolaikirche in Magdeburg zum Adventssingen ein.

Die Nicolaikirche wird dieses Jahr erneut zum Schauplatz gemeinsamen Singens. (Archivbild) © Kulturzentrum Moritzhof

Eine magische Weihnachtsatmosphäre wartet auf die Besucher der zwischen 1821 und 1824 erbauten Kirche.

Um 18 Uhr geht es los: Menschen aller Altersgruppen und Hintergründe sind eingeladen, gemeinsam beliebte Weihnachtslieder zu singen.

"Das Adventssingen verbindet Menschen auf eine ganz besondere Weise und trägt dazu bei, die Gemeinschaft in unserem Stadtteil zu stärken", so Moritzhof-Leiterin Katrin Gellrich in der zugehörigen Pressemeldung.

Das Kulturzentrum Moritzhof hat das Singen mit dem Bürgerverein "Wir für Neustadt", dem Kirchspiel Nord und der Biederitzer Kantorei organisiert.